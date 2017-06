9.000 euros para financiar la ILP de Vivienda de Madrid

Un total de 76.773 personas han firmado la ILP por el derecho a la vivienda en Madrid. 26.773 más de las 50.000 necesarias por ley para llevar la propuesta a la Asamblea de Madrid. Ahora, son los grupos políticos representados en el Gobierno regional los que decidirán si debatir y aprobar esta propuesta de ley, con la que que se pretende dar una vuelta a la política de vivienda en la Comunidad, ampliar el parque de vivienda protegida, reforzar el acceso a ella, especular con la especulación con los inmuebles y garantizar los suministros mínimos de agua, gas y electricidad.

Texto: Alex García

Fotografía: Álvaro Minguito

La Iniciativa Legislativa Popular por el derecho fue lanzada en febrero por la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM), la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y la Asociación Libre de Abogados (ALA). Movilizó a cientos de activistas y vecinos que recorrieron Madrid dándola a conocer. También ha supuesto el desembolso de más de 9.000 euros, adelantados por diferentes personas colaboradoras, para financiar la impresión, timbrado y el pase ante notario de los cientos de cuadernillos oficiales de recogida de firmas y los materiales de difusión.

Hoy, desde la FRAVM, la PAH y ALA han lanzado una campaña de micromecenazgo para recaudar el dinero invertido en la ILP. En un máximo de 40 días, las tres organizaciones se han puesto como objetivo alcanzar al menos 9.000 euros. “Necesitamos mecenas para sacar adelante una ley urgente que prohíba los desahucios en la Comunidad de Madrid”, explican en una nota de prensa lanzada por las tres organizaciones. “Lo que los representantes políticos no hicieron en los años pasados, nosotras, ciudadanas y ciudadanos de a pie, lo hemos hecho incluyendo en la tarea nuestro tiempo, nuestra sabiduría y nuestro esfuerzo”, añaden.

Obstáculos de la ILP

“El proceso de recogida de firmas no ha sido sencillo”, resaltan las organizaciones impulsoras de la ILP de vivienda. Una vez recogidas las firmas necesarias, la decisión sobre si debatir la propuesta o no sigue estando en manos de los grupos parlamentarios. A esto se añade el esfuerzo, tanto económico como de movilización. Y otro obstáculo más: la legislación impone que las personas firmantes tengan la nacionalidad española, excluyendo así a gran parte de los vecinos y vecinas de Madrid, y a una gran parte de los afectados por la política de vivienda actual. Todos estos obstáculos no han logrado parar a la PAH, a la FRAVM y a ALA, que a hora hacen un llamamiento para conseguir apoyos económicos. “Con tu firma de ayer y tu aportación de hou sortearemos estas barreras a la participación. El momento histórico nos lo exige. Nuestras compañeras, amigas, vecinas, nos lo piden”, concluyen.