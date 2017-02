El clan de los Cortina: del 23-F a la feria de las armas

Cada vez son máis a voces que reclaman a necesidade de construír un medio propio sustentado nas persoas, que permita crear unha ferramenta comunicativa con diversos dispositivos e formatos, para que a xente poida narrarse a si mesma dende as súas realidades e cun tratamento rigoroso da información. Somos un dos máis de vinte colectivos e medios que estamos tentando artellar unha nova plataforma, potente e global, que estará financiada polas súas lectoras e lectores e que reunirá as inquedanzas de todos os territorios do Estado, polo que é moi importante a vosa implicación. Leer más