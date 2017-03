El Salto despega… Llega el número cero

El Salto nunca fue un salto vertical apagado por la ley de la gravedad, un salto para volver a caer en el mismo sitio. Siempre fue un salto hacia adelante, hacia arriba, el impulso que necesitaba Diagonal y más de 20 medios de comunicación que comparten los mismos objetivos para despegar. Despegamos, pero no para convertirnos en observadores que planean sobre la actualidad, sino para implicarnos, mancharnos, en la lucha entre un sistema que se devora a sí mismo y las alternativas que surgen desde abajo. El Salto es un método, un proceso, no un producto acabado. No termina en un sitio concreto. Es el salto de todos los días.

Después de dos años de trabajo y varios meses de campaña, El Salto ya se puede tocar. En el número 0 se puede vislumbrar de qué hablábamos cuando hablábamos de “un medio de medios”, un medio descentralizado basado en la cooperación entre proyectos afines, un método para juntar fuerzas y no duplicar esfuerzos. Una revista que al mismo tiempo son seis revistas, una diferente en cada uno de los territorios con nodo local y, además, una edición general.

Creemos que es en el día a día de las ciudades y de los barrios donde podemos incidir más. Por eso en Andalucía, Aragón, Madrid, Galiza y Navarra —una lista que ya estamos ampliando— se combinan información local, estatal e internacional. Lo mismo que ocurrirá en la web, que lanzaremos a mediados de mayo, donde la información local será protagonista, en una página que se adapta al usuario. Será precisamente en la web donde el método de El Salto tenga mayor desarrollo y donde pondremos la mayor parte de los esfuerzos. Cuando te haces socio/a de El Salto desde un territorio con nodo local está contribuyendo a que cada proyecto territorial se convierta en una realidad.

Una selección de páginas de la edición general de El Salto

Por qué un salto

Damos el salto porque, objetivamente, ha llegado el momento. Porque apenas un 34% de la población española confía en las noticias publicadas por la prensa. Porque en una escala de uno a diez se considera que la independencia de las personas que ejercen el periodismo apenas llega al cuatro. Porque desde el comienzo de la crisis, el paro entre periodistas ha aumentado un 74%.

Pero esto no se trata de las personas que ejercen el periodismo. Se trata del acceso a la información y de la búsqueda de la veracidad, que está enfrentada con los intereses de las grandes empresas. Se trata de aumentar los límites de la democracia, y de hacerlo por nuestros propios medios, hombro con hombro y mano con mano.

En la última década han crecido las opciones para informarse sorteando a los grandes grupos mediáticos —encabezados por los tres mayores: Atresmedia, Mediaset y Prisa—. Con El Salto pretendemos añadir a la información crítica una apuesta por el método, por la cooperación y la deliberación en colectivo. Sin publicidad de multinacionales. Sin consejos de administración ni reparto de dividendos. Sin pagos bajo cuerda ni pactos por arriba. Por eso, este es un salto que se produce a la vez en varias redacciones al mismo tiempo, con el deseo de encontrarnos cada vez con más gente.

Los medios de comunicación forman parte de los procesos de socialización de las personas, generan relatos y narrativas de la realidad y, en algunos casos, eso tan disputado llamado hegemonía. Las preguntas que hacemos a cada pieza informativa las tenemos que realizar también con quienes nos suministran esas narrativas: a quién interesa que salgan a la calle, quiénes lo pagan, por qué defienden a quienes defienden y atacan a quienes atacan, a quién sirven y a quién pertenecen.

Después de años trabajando en esos enfoques y prácticas, nos hemos puesto en marcha, más personas y más cerca las unas de las otras, para pegar este salto. Este número 0 es el ensayo general del mensual que desde esta primavera llegará cada mes a tu casa si nos acompañas. Porque con tu apoyo lo podemos hacer posible. Estamos convencidas de que vale la pena.

Conoce las ediciones territoriales de El Salto

Las ediciones de Andalucía, Aragón, Galiza, Madrid y Navarra cuentan con reportajes, análisis y entrevistas que tratan sobre la realidad más cercana de cada territorio.

Próximas presentaciones públicas

Con el lanzamiento del número cero iniciamos una gira de presentaciones públicas por diferentes ciudades. Aquí tienes las fechas de las próximas convocatorias:

Sábado 4 de marzo 12h: Madrid

Martes 7 de marzo 19h: Zaragoza

Jueves 9 de marzo 19h: Pamplona

Viernes 10 de marzo 19h: Logroño

Martes 14 de marzo 19h: Córdoba

Martes 14 de marzo: Ourense

Jueves 16 de marzo: Málaga

Viernes 17 de marzo: Granada

Viernes 17 de marzo: A Coruña

En los próximos días publicaremos el calendario completo.